Consiglio comunale di Capaccio Paestum Agresti | Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali

Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum si è riunito ieri mattina e ha approvato all'unanimità due delibere in ambito tributario. Le decisioni riguardano l'estensione delle dilazioni dei pagamenti e la definizione agevolata dei tributi comunali, con l’obiettivo di offrire maggiori possibilità di pagamento ai cittadini e alle imprese locali. La seduta si è conclusa con il voto unanime sui provvedimenti.

Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, riunitosi ieri mattina, ha approvato all'unanimità due importanti provvedimenti in materia tributaria che rappresentano un concreto segnale di attenzione verso i cittadini e gli operatori economici del territorio. Si tratta, in particolare, del regolamento delle dilazioni e rateizzazioni ordinarie, che consentiranno ai contribuenti di ottenere maggiore respiro nel pagamento dei debiti tributari, con meno vincoli burocratici e la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 72 rate, e della definizione agevolata dei tributi locali, che permetterà a famiglie e imprese di mettersi in regola con il Comune evitando il pagamento di sanzioni e interessi per le annualità oggetto del provvedimento.