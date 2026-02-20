Firmacopie di Alessandro Barbero alla libreria Ghibellina

20 feb 2026

Il professor Alessandro Barbero terrà un firmacopie alla libreria Ghibellina di Pisa mercoledì 4 marzo alle 16:00. La causa è la presentazione del suo nuovo libro, che ha riscosso grande interesse tra i lettori. Durante l’evento, i partecipanti potranno incontrare l’autore e ricevere una copia autografata. La libreria ha già ricevuto numerose richieste, e molti si preparano a partecipare con entusiasmo. L’appuntamento si svolgerà nel salotto culturale del centro storico, vicino alla stazione ferroviaria.

La Libreria Ghibellina Pisa ospiterà il firmacopie del professor Alessandro Barbero mercoledì 4 marzo alle ore 16:00.La precedenza di ingresso verrà data a chi acquista una copia del suo libro presso la libreria Ghibellina.

