Firmacopie di Alessandro Barbero alla libreria Ghibellina

La Libreria Ghibellina Pisa ospiterà il firmacopie del professor Alessandro Barbero mercoledì 4 marzo alle ore 16:00.La precedenza di ingresso verrà data a chi acquista una copia del suo libro presso la libreria Ghibellina.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Alla Libreria Rinascita l'incontro con Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo

Leggi anche: Oltre l’appuntamento della fiera . I giovani talenti oggi in vetrina sfileranno in libreria per i firmacopie

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Alessandro Barbero: San Francesco era un uomo di teatro e morì tormentatoEsce oggi per Laterza San Francesco, l’ultima opera di Alessandro Barbero, storico e medievista. È la storia avvincente e strana, bizzarra e commovente del frate di Assisi, che Barbero – i suoi ... ilfattoquotidiano.it

Quando anche Alessandro Barbero parla di rischio di controllo sulla magistratura, forse vale la pena fermarsi e ascoltare. Il tema non è tecnico. È semplice: separazione dei poteri e tutela della democrazia. - facebook.com facebook

Ha fatto scalpore qualche giorno fa il video di Alessandro Barbero sul No al referendum. Essendo pieno di balle, è stato rimosso (generando grandi interrogativi di opportunità che un giorno dovranno essere affrontati). Io alla rimozione, preferisco postarvi la ri x.com