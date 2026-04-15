Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana il Presidente lombardo | Esempio straordinario di talento

Il Presidente della regione ha commentato la vittoria di Arianna Fontana, definendola un esempio straordinario di talento. Ha inoltre affermato che si intende ripartire dal modello adottato, ritenuto vincente dal Comitato Olimpico Internazionale, e che questo sarà utilizzato anche per le prossime Olimpiadi. La vittoria dell’atleta ha ricevuto un’ampia attenzione, e l’attenzione si è concentrata anche sulla strategia adottata per gli eventi futuri.

(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 “Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo”. Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che insieme all'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha consegnato alla pluricampionessa olimpica Arianna Fontana la Rosa Camuna, la massima onorificenza regionale, “per aver rappresentato con straordinarie capacità l'eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento Notizie correlate Leggi anche: Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna Arianna Fontana premiata in Regione: Rosa Camuna nel giorno del suo compleannoUn compleanno speciale per Arianna Fontana, che oggi è stata ricevuta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove ha ricevuto la Rosa Camuna,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rosa Camuna ad Arianna Fontana: la campionessa di short track premiata da Regione Lombardia; Arianna Fontana premiata in Regione: Rosa Camuna nel giorno del suo compleanno; Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna. Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo i ... la7.it Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa CamunaNeanche a farlo apposta. Nel giorno della candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive del 2036 (o, in alternativa, del ... ilgiorno.it Arianna Fontana ha ricevuto la Rosa Camuna, massimo riconoscimento della Lombardia, nel giorno del suo compleanno. - facebook.com facebook