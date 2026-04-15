Regione Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna

In una giornata dedicata alla candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive del 2036 o del 2040, la Regione ha assegnato la Rosa Camuna a Arianna Fontana, atleta olimpica specializzata nelle discipline di short track. La premiazione si è svolta in un evento pubblico, riconoscendo il contributo della campionessa alle competizioni invernali e ai recenti Giochi di Milano-Cortina. La cerimonia ha coinvolto figure istituzionali e rappresentanti sportivi locali.

Neanche a farlo apposta. Nel giorno della candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive del 2036 (o, in alternativa, del 2040), in Regione si celebrava una delle campionesse olimpiche invernali che meglio hanno fatto non solo durante la carriera ma anche ai recenti Giochi Milano-Cortina. La Lombardia ha consegnato la Rosa Camuna, massima onorificenza della Regione, alla pattinatrice di velocità e pluricampionessa olimpica Arianna Fontana proprio nel giorno del suo compleanno. "Mi rende davvero felice ricevere questo premio – ha dichiarato Arianna Fontana – e poter parlare non solo del passato e di quanto successo pochi mesi fa durante le Olimpiadi, ma anche del futuro e dei progetti già in campo per questa regione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna Arianna Fontana premiata in Regione: Rosa Camuna nel giorno del suo compleannoUn compleanno speciale per Arianna Fontana, che oggi è stata ricevuta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove ha ricevuto la Rosa Camuna,... Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "La Rosa Camuna va a tutto il personale che fin dai primi minuti ha accolto, curato i feriti della strage di Capodanno, nel rogo del locale Le...