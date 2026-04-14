Arianna Fontana premiata in Regione | Rosa Camuna nel giorno del suo compleanno

Oggi, nel giorno del suo compleanno, Arianna Fontana ha ricevuto un riconoscimento importante in Regione. È stata accolta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove le è stata consegnata la Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione. La celebrazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la consegna del premio come riconoscimento per i risultati ottenuti.

Un compleanno speciale per Arianna Fontana, che oggi è stata ricevuta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove ha ricevuto la Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione. A consegnarla sono stati il presidente Attilio Fontana e l’assessore Massimo Sertori.Il riconoscimento è stato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it “Nel caso Kalulu ha ammesso l’errore”: Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna di Regione LombardiaMilano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione... Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "La Rosa Camuna va a tutto il personale che fin dai primi minuti ha accolto, curato i feriti della strage di Capodanno, nel rogo del locale Le... Rosa Camuna ad Arianna Fontana: la campionessa di short track premiata da Regione LombardiaLa plurimedagliata olimpica ha ricevuto la massima onorificenza regionale a Palazzo Lombardia, nel giorno in cui si annuncia la candidatura congiunta di Lombardia, Piemonte e Liguria per le Olimpiadi ... varesenews.it Regione Lombardia premia Arianna Fontana con la Rosa CamunaLa Lombardia ha consegnato la Rosa Camuna, massima onorificenza della Regione, alla pattinatrice di velocità e pluricampionessa olimpica Arianna Fontana proprio nel giorno del suo compleanno. (ANSA) ... ansa.it