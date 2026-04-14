Arianna Fontana premiata in Regione | Rosa Camuna nel giorno del suo compleanno

Da sondriotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel giorno del suo compleanno, Arianna Fontana ha ricevuto un riconoscimento importante in Regione. È stata accolta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove le è stata consegnata la Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione. La celebrazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la consegna del premio come riconoscimento per i risultati ottenuti.

Un compleanno speciale per Arianna Fontana, che oggi è stata ricevuta al 35° piano di Palazzo Lombardia, a Milano, dove ha ricevuto la Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione. A consegnarla sono stati il presidente Attilio Fontana e l’assessore Massimo Sertori.Il riconoscimento è stato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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