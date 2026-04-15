Ronghi Fast Confsal si rivolge alla Regione | Rilanciare l’Aeroporto di Salerno stop alla tassa d’imbarco

Un rappresentante di Fast Confsal ha scritto alla Regione chiedendo di rilanciare l’aeroporto di Salerno e di eliminare la tassa d’imbarco. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’intervento della società di gestione aeroportuale, che ha introdotto il vettore Aeroitalia, considerandolo un passo importante per la ripresa delle attività e la riduzione dei costi operativi. La richiesta si inserisce nel contesto di un tentativo di rafforzare la connessione con il mercato e migliorare la competitività dello scalo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprezziamo l’iniziativa della Gesac tesa al rilancio dell’aeroporto di Salerno non solo attraverso l’impiego del vettore Aeroitalia, che permette di affrontare il mercato con una struttura di costi e una flessibilità operativa adatta alla fase di avvio”. È quanto dichiarato dal Segretario Regionale del Sindacto Fast Confsal, Antonio Ronghi, a conclusione del Direttivo Regionale. “Avvio che sarà rafforzato dall’azione di Aviogold -100% Gesac- che si occuperà di incrementare i voli. Ma ciò non basta – continua Ronghi- per rendere lo scalo di Salerno maggiormente competitivo, bisogna azzerare l’addizionale comunale, e la Regione Campania dovrebbe intervenire finanziariamente”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ronghi (Fast Confsal) si rivolge alla Regione: “Rilanciare l’Aeroporto di Salerno, stop alla tassa d’imbarco” Notizie correlate Juventus: il club si rivolge alla UEFALa Juventus ha formalizzato un reclamo ufficiale alla UEFA nelle ore successive alla gara, chiedendo un riesame dell’episodio e una revisione della... Leggi anche: Frane e cedimenti a Salerno, Udicon Regione Campania chiede chiarimenti e interventi alla Regione