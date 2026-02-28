La Juventus ha inviato un reclamo ufficiale alla UEFA poco dopo la partita, chiedendo che venga rivista l’episodio e la sanzione inflitta. Kelly potrebbe essere escluso da una futura competizione europea se la squadra dovesse qualificarsi per la prossima stagione. La richiesta è stata presentata formalmente, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi specifici.

La Juventus ha formalizzato un reclamo ufficiale alla UEFA nelle ore successive alla gara, chiedendo un riesame dell’episodio e una revisione della sanzione (Kelly rischia un turno di stop per la prossima competizione europea, se la Juve dovesse rientrarvi nella prossima stagione). Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la società L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: il club si rivolge alla UEFA

Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconeroNell’ottobre del 2025 la Juventus ha confermato ufficialmente che i conti della società sono finiti sotto esame da parte della Uefa.

Juventus, a che punto è il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario? I rischi e la possibile sanzione per il club bianconero. Che cosa sta succedendoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Bodø/Glimt-Juventus 2-3: la sintesi lunga | Champions League

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus.

Temi più discussi: Playoff UCL | Juventus-Galatasaray | La conferenza stampa di Spalletti e Kelly; Juventus - Galatasaray, anteprima di Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni; Champions, in campo Juventus-Galatasaray LIVE; Juventus-Galatasaray, probabili: Yildiz e Perin titolari, McKennie terzino,.

Roma-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet ClubIl trend recente, nonostante la situazione di classifica, è favorevole ai bianconeri: negli ultimi 11 incontri sono 5 le vittorie della Juventus, 5 pareggi e 1 vittoria della Roma, che è stata capace ... dazn.com

Juventus, Spalletti e le otto giornate di Madama, il messaggio dell'allenatore alla societàJuventus, arrivano otto giorni decisivi tra Champions e Serie A. Il quarto posto è fondamentale per la programmazione futura mentre Spalletti si dice già pronta al rinnovo. sport.virgilio.it

Probabile formazione della #Juventus. #RomaJuventus #SerieA #SkySport x.com

AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Roma v Juventus - facebook.com facebook