Ronde van Limburg | tra pavé e salite si sfida la volata a Tongeren

La corsa ciclistica Ronde van Limburg si svolgerà mercoledì 15 aprile 2026, con partenza e arrivo a Tongeren. La competizione prevede tratti di pavé e salite, mettendo alla prova le capacità dei corridori lungo il percorso. La gara coinvolgerà diversi team professionisti, che si sfideranno in una prova di resistenza e strategia. La città di Tongeren sarà teatro di questa importante sfida ciclistica nei Paesi Bassi.

La sfida ciclistica della Ronde van Limburg si prepara a scendere in campo questo mercoledì 15 aprile 2026, portando i protagonisti del ciclimento verso la città di Tongeren. La semi classica belga, caratterizzata da un percorso di 178.4 chilometri, vedrà la partenza ufficiale alle ore 13.15 da Hasselt, con l’obiettivo di giungere al traguardo intorno alle 17.20 dopo una giornata densa di strappi e pavé. Il disegno tecnico tra salite brevi e tratti irregolari. L’analisi del tracciato rivela una struttura che punta sulla varietà piuttosto che sulla resistenza pura, ricalcando le linee dell’edizione precedente. Nei primi 63 chilometri della competizione, il gruppo dovrà affrontare le prime asperità: lo strappo di Ginberg, lungo 1000 metri con una pendenza media del 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronde van Limburg: tra pavé e salite, si sfida la volata a Tongeren Ronde van Limburg 2026: il percorso ai raggi X. Circuito finale impegnativo con muri e pavé prima dell’arrivo a TongerenDopo le fatiche della Parigi-Roubaix, inizia una nuova impegnativa settimana per il ciclismo internazionale che si concluderà con l’Amstel Gold Race. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026.