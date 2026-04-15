LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | possibile arrivo in volata

Benvenuti alla cronaca della Ronde van Limburg 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La competizione sta entrando nella fase decisiva e potrebbe concludersi con un arrivo in volata. Per seguire gli sviluppi più recenti, cliccate sul link per aggiornare la diretta. La gara si sta svolgendo in un clima di tensione tra i ciclisti, con alcuni attacchi nelle ultime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Continuano le emozioni della primaversa ciclistica del nord Europa con una nuova semi classica che offrirà brevi strappi intervallati da tratti in pavè. Nulla a che vedere con Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, con un probabile arrivo in volata, ma non mancherà lo spettacolo. Appuntamento alle 13.15 con la partenza ufficiale da Hasselt, con l’arrivo previsto attorno alle 17.20 dopo 178.4 km in quel di Tongeren. Tracciato che ricalca quello della passata edizione. Si viaggerà verso la sede d’arrivo nei primi 63 chilometri con lo strappo di Ginberg (1000 metri al 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata Ronde van Limburg 2026: il percorso ai raggi X. Circuito finale impegnativo con muri e pavé prima dell’arrivo a TongerenDopo le fatiche della Parigi-Roubaix, inizia una nuova impegnativa settimana per il ciclismo internazionale che si concluderà con l’Amstel Gold Race. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.