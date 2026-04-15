Il corridore più atteso alla Ronde van Limburg 2026 ha conquistato la vittoria nella volata finale. La sua presenza sulla startlist era tra le più rilevanti e, durante la corsa, ha mostrato di essere il favorito. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, in cui il vincitore ha battuto gli avversari, confermando le aspettative della vigilia. Nessun altro atleta è riuscito a mettere in difficoltà il suo sprint finale.

Era il corridore più atteso, di rivali all’altezza ce n’erano pochi in startlist e non ha tradito le aspettative. Seconda vittoria stagionale davanti al pubblico di casa per Tim Merlier: l’ex campione d’Europa si aggiudica, dominando lo sprint di gruppo, la Ronde van Limburg. Per il belga della Soudal Quick-Step è il successo numero 68 in carriera. Prima parte di gara molto tranquilla e lineare. Tre corridori sono andati all’attacco: Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex), con il gruppo a lasciare oltre 2' di spazio ai fuggitivi. Pinarello Q36.5 Pro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ronde van Limburg 2026: Tim Merlier domina da favorito la volata in Belgio

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