Ronde van Limburg 2026 oggi in tv | orario percorso favoriti Tim Merlier favorito

Oggi va in onda in televisione la Ronde van Limburg 2026, una delle classiche belghe più longeve, alla sua 75ª edizione. La corsa attraversa il territorio delle Ardenne, partendo e arrivando nella regione di Limburg, con un percorso caratterizzato da salite e tratti pianeggianti. Tra i favoriti per la vittoria c’è il ciclista che ha già ottenuto risultati di rilievo nelle ultime competizioni. La gara si concluderà con una volata prevista tra alcuni dei migliori sprinter del circuito.

Dalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua edizione numero 75. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Partenza da Hasselt e arrivo a Tongeren dopo 178,4 chilometri. Inizio subito in salita con il muro di Glinberg (1km al 4,7% di pendenza media) e quello del Keiberg (600 metri al 4,7% di pendenza media), intervallati dai due settori di pavé di Maastrichterallee. Da qui si transiterà per la prima volta sul traguardo ed inizieranno i tre giri del circuito finale, ognuno da 38,2 chilometri. Si affronteranno quindi gli strappi di Kolmontberg 800 metri al 4,5% di pendenza media) e del Zammelenberg (800 metri al 4,3% di pendenza media).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito Ronde van Limburg 2026: altra sfida ad alte velocità tra Groenewegen e MerlierIn scena domani l’edizione numero 75 della Ronde van Limburg, classica belga di categoria 1. Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima...