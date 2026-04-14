Ronde van Limburg 2026 | altra sfida ad alte velocità tra Groenewegen e Merlier

Domani si svolge la 75ª edizione della Ronde van Limburg, una delle classiche belghe di categoria 1.1. La corsa rappresenta un appuntamento tradizionale che anticipa il passaggio tra le Classiche del Nord e le Classiche delle Ardenne. La gara vede protagonisti ciclisti come Groenewegen e Merlier, che si sfideranno ad alte velocità lungo il percorso. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa e partecipazione.

In scena domani l’edizione numero 75 della Ronde van Limburg, classica belga di categoria 1.1 che va ad anticipare il passaggio tra Classiche del Nord e Classiche delle Ardenne. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara. PERCORSO. Partenza da Hasselt e arrivo a Tongeren dopo 178,4 chilometri. Inizio subito in salita con il muro di Glinberg (1km al 4,7% di pendenza media) e quello del Keiberg (600 metri al 4,7% di pendenza media), intervallati dai due settori di pavé di Maastrichterallee. Da qui si transiterà per la prima volta sul traguardo ed inizieranno i tre giri del circuito finale, ognuno da 38,2 chilometri. Si affronteranno quindi gli strappi di Kolmontberg 800 metri al 4,5% di pendenza media) e del Zammelenberg (800 metri al 4,3% di pendenza media).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ronde van Limburg 2026: altra sfida ad alte velocità tra Groenewegen e Merlier LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e GroenewegenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza... Ronde Van Brugge 2026, ruggito vincente di Groenewegen davanti a Philipsen. Mozzato in Top 5Dylan Groenewegen vince la prima edizione della Ronde Van Brugge, nuova denominazione della tradizionale Brugge-De Panne. Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana 13-19 Aprile mette in vista Amstel Gold Race as well as O Gran Camiño, Ronde van Limburg and more. orari completi e canali su Eurosport 1, Discovery+ e altri. Scopri i dettagli e guarda in diretta x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook