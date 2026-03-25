Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Tutti contro Philipsen?

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, si svolge la cinquantesima edizione della Ronde Van Brugge, nota anche come Brugge-De Panne, una delle più prestigiose classiche del ciclismo su strada. La gara apre il ciclo delle Classiche del Nord e viene trasmessa in televisione con orari e percorsi specifici. Tra i favoriti figura il ciclista Philipsen, che potrebbe essere uno dei protagonisti della corsa.

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima edizione sotto il nome di Ronde Van Brugge e nota per aprire l’importante ciclo delle Classiche del Nord. LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 PERCORSO. A differenza con quanto avvenuto in passato, la corsa comincerà e si concluderà in quel di Brugge, con una prova particolarmente congegnale ai velocisti. Il tracciato, di una lunghezza complessiva di 202,6 km, infatti è composto da una sezione in linea, che si spalmerà nel sud della città belga. Successivamente i corridori torneranno nell’area cittadina di Brugge, attraversando un circuito, vero cuore della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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