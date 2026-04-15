L’ex portiere ha accusato pubblicamente l’allenatore, sostenendo che si concentra esclusivamente su se stesso e non dimostra affetto per il club. Le sue dichiarazioni sono arrivate in modo diretto, senza filtri, e hanno suscitato reazioni nell’ambiente calcistico. Il confronto tra le parti si è acceso nel momento in cui Viviano ha espresso la sua opinione, rompendo un lungo periodo di silenzio dalla squadra.

Il silenzio di Trigoria è stato squarciato da un guantone teso, quello di Emiliano Viviano. L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria non ha usato giri di parole per abbattere il totem Claudio Ranieri, attuale Senior Advisor della Roma, reo di aver innescato un cortocircuito mediatico con le sue dichiarazioni al vetriolo contro Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Pisa. La frattura non è solo verbale, è d’identità. «Ranieri ha difeso se stesso e non vuole bene alla Roma», ha tuonato Viviano ai microfoni del podcast ArenaSportium.fun. Un’accusa pesante che mette a nudo la dicotomia tra l’immagine del “Sir” devoto alla causa e quella del dirigente che, secondo l’ex portiere, avrebbe messo il proprio ego davanti alla stabilità dell’ambiente giallorosso in un momento delicatissimo della stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Viviano demolisce Ranieri: “Pensa solo a se stesso, non ama il club”

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