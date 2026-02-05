Il Como il club più cool della Serie A | bilanci in rosso ricapitalizzazioni e centro sportivo venduto a sé stesso

Il Como diventa il club più chiacchierato della Serie A, ma dietro le quinte ci sono problemi di soldi e operazioni poco chiare. La squadra, una volta dimenticata tra i dilettanti, è salita ai vertici grazie ai capitali dei fratelli Hartono. Ora, però, il bilancio è in rosso e il centro sportivo è stato venduto a sé stesso, sollevando molti dubbi sulla gestione.

Prendere una squadra dal passato anonimo, perdipiù precipitata nei bassifondi dei dilettanti, e innalzarla fino ai vertici grazie a dosi massicce di capitali: è il progetto elaborato dai due fratelli Hartono, plurimiliardari indonesiani, che nell'aprile 2019 hanno acquistato il Como per soli 220mila euro. Naturalmente, mettere soldi non basta: occorre saper investire. E, per ora, tutto procede bene: promozione immediata in C, poi in B al termine della stagione 20-21, in A dopo tre anni, decimo posto nel campionato di esordio e oggi in piena lotta per l'Europa. Ossigeno puro per la propaganda dei media, anche perché il tutto avviene nello scenario incantevole del lago di Como alla presenza di tante stelle hollywoodiane, avvistate spesso nelle tribune del Sinigaglia.

