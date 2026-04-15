A Roma sud nasce un nuovo spazio verde grazie a un progetto di forestazione urbana promosso dall’associazione Ida, che rappresenta i principali operatori del settore dei data center in Italia. L’iniziativa prevede la piantumazione di alberi in un’area della zona, con l’obiettivo di creare un bosco urbano. La realizzazione di questa opera si inserisce in un intervento di riqualificazione ambientale nella capitale.

L’associazione Ida, che riunisce i principali operatori del settore dei data center in Italia, ha avviato un progetto di forestazione urbana nel quadrante sud di Roma. L’iniziativa prevede la messa a dimora di 200 esemplari tra alberi e arbusti nell’area di Mezzocammino, nel IX municipio, in stretta collaborazione con l’ente no profit Rete Clima. L’intervento si inserisce nel perimetro della campagna nazionale denominata Foresta Italia, promossa da Rete Clima fin dal 2022. Il sito scelto per l’operazione è il parco di prossima inaugurazione a Mezzocammino, una zona gestita da un consorzio unitario locale che offre spazi verdi, radure, sentieri pedonali e aree dedicate alla socializzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma sud respira: i data center piantano un nuovo bosco urbano

Notizie correlate

I data center italiani piantano 200 alberi a Roma sudAnche i data center si prodigano per mitigare gli effetti del surriscaldamento climatico, promuovendo la piantumazione di nuove alberature nei...

Leggi anche: Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord