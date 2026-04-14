Nella partita tra Inter e Roma, un episodio ha suscitato attenzione: l’assalto al muro difensivo della squadra giallorossa. Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato protagonista di un tentativo di intervento che ha provocato un scossone nella fase difensiva. L’azione si è verificata nel corso del primo tempo e ha attirato l’attenzione degli osservatori presenti allo stadio.

Gianluca Mancini è il nome che scuote le fondamenta di Appiano Gentile e agita le acque di Trigoria. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu pianifica la successione dei suoi “senatori”, il difensore della Roma è balzato in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio, approfittando di un rinnovo contrattuale con i giallorossi attualmente congelato. La notizia non è un semplice sussurro di corridoio: i campioni d’Italia si preparano a una rivoluzione totale del pacchetto arretrato, consapevoli che il ciclo di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi con il contratto in scadenza nel giugno 2026, è giunto al naturale tramonto. Il club nerazzurro non cerca una semplice comparsa, ma un erede capace di gestire il peso della maglia e del comando.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Mancini, assalto al muro Roma: scossone in difesa

Inter, assalto a Gianluca Mancini: il dopo-Acerbi è il leader della RomaGianluca Mancini è l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter ad Appiano Gentile.

Difesa Roma a pezzi: Ndicka e Mancini fuori, Gasperini in emergenzaIl pacchetto arretrato di Gian Piero Gasperini entra in una fase di criticità strutturale proprio nel momento clou della stagione tra Serie A ed...

Argomenti più discussi: Mancini vince il campionato in Qatar e elimina Inzaghi dalla Champions: tutto in una notte; Roma, le condizioni di Mancini e la ripresa; Le probabili formazioni di Roma-Pisa (Serie A); Gasperini: Dopo il terzo gol c’è stato un blackout. Con la squadra al completo siamo molto più competitivi.

Mancini tra l’idee in difesa per l’Inter - facebook.com facebook

Mercato, l'Inter osserva Mancini: trattativa complessa, ma dipende dalla Roma #ASRoma x.com