Nubifragio violentissimo! La città italiana finisce sott’acqua | emergenza

La città italiana si trova sotto una pioggia battente che ha portato a un’alluvione improvvisa. Le strade sono allagate e molte zone sono rimaste isolate, con mezzi e persone bloccati. I vigili del fuoco sono già al lavoro per soccorrere chi si trova in difficoltà. La situazione resta critica e si attende un intervento più deciso delle autorità.

Nella mattinata di giovedì 12 febbraio l'Italia è stata attraversata da un peggioramento rapido delle condizioni meteorologiche che hanno colpito maniera particolarmente violenta la città. Le precipitazioni, inizialmente deboli, sono aumentate d'intensità nel corso delle ore, con effetti sulla circolazione e segnalazioni di allagamenti in diversi punti della metropoli. In un contesto di piogge persistenti, la tenuta della rete stradale e dei sistemi di drenaggio è stata messa sotto pressione, con disagi soprattutto lungo le arterie principali e nei sottopassaggi. La situazione ha avuto ripercussioni sui tempi di percorrenza e sulla regolarità degli spostamenti nelle fasce orarie più trafficate.

