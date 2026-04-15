Roma sospende il memorandum con Israele | stop al rinnovo

Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo del memorandum con Israele, comunicando di prendere le distanze da Tel Aviv a causa della situazione attuale. Tel Aviv ha minimizzato la decisione, mentre le opposizioni in Italia hanno commentato che si tratta di una scelta corretta ma arrivata in ritardo. La sospensione riguarda specificamente il rinnovo di un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le implicazioni.

Il governo prende le distanze da Netanyahu “in considerazione della situazione attuale”. Tel Aviv minimizza, mentre le opposizioni italiane parlano di scelta giusta ma tardiva Roma ha sospeso il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare e di difesa con Israele, segnando una svolta nei rapporti bilaterali con Israele. La decisione è stata ufficializzata dallapresidente del ConsiglioGiorgiaMelonial termine di un punto stampa alVinitalydi Verona, poche ore prima del duro attacco di Donald Trump sul conflitto in Iran. “Quando ci sono cose che non condividiamo noi agiamo di conseguenza”, ha dichiarato la premier, spiegando che la scelta è maturata “in considerazione della situazione attuale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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