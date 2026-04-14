Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, in considerazione della situazione attuale. La decisione riguarda il memorandum stipulato in passato tra i due paesi e si basa su una valutazione delle circostanze del momento. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti o le implicazioni della sospensione è stato comunicato ufficialmente. La misura è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti.

Meloni? "È suonata la campana". Euforia da Gruber: la sparata di Giannini "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele”. È questo l'annuncio della premier Giorgia Meloni a margine del Vinitaly di Verona. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha già inviato all'omologo israeliano Katz la lettera con cui l'Italia ha formalizzato la sospensione del rinnovo automatico. La decisione è stata assunta a livello politico in modo condiviso tra Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e lo stesso Crosetto. Ciò significa che il Memorandum sulla Difesa tra Italia e Israele non si è rinnovato per altri cinque anni a partire dal 13 aprile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni sospende il memorandum di Difesa con Israele. I motivi della scelta

La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele»«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele».

Cos'è il Memorandum sulla Difesa Italia-Israele che dura da 20 anniAGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele":...