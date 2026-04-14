L’Italia sospende il memorandum sulla Difesa con Israele Tel Aviv minimizza | non influenza la nostra sicurezza

Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo del memorandum sulla Difesa con Israele, citando la situazione attuale. La decisione arriva dopo che le autorità italiane hanno comunicato la sospensione, mentre da Tel Aviv è arrivata una dichiarazione in cui si afferma che questa mossa non avrà ripercussioni sulla sicurezza del paese. La sospensione riguarda specificamente il rinnovo del documento e non altre collaborazioni tra i due paesi.

“In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”: l’annuncio della premier Giorgia Meloni arriva a margine del Vinitaly di Verona significa che il Memorandum sulla Difesa tra Italia e Israele non si è rinnovato per altri cinque anni a partire dal 13 aprile. Un gruppo di 10 giuristi e diversi partiti di opposizione avevano lanciato appelli a non rinnovare il Memorandum, alla luce della “gravissima situazione” a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est e dei combattimenti in Libano e degli attacchi contro l’Unifil. Lo stop al rinnovo automatico è arrivato...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia sospende il memorandum sulla Difesa con Israele. Tel Aviv minimizza: non influenza la nostra sicurezza Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele". Tel Aviv: "...AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". Leggi anche: Meloni sospende il memorandum di Difesa con Israele. I motivi della scelta