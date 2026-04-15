Roma si sfida al cancro | 8 unità mobili per screening gratuiti

Dal 7 al 10 maggio, Roma ospiterà una manifestazione dedicata alla prevenzione oncologica, organizzata da Komen Italia. Durante questi quattro giorni, otto unità mobili saranno disponibili per offrire screening gratuiti alla popolazione. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza dei controlli e a facilitare l'accesso ai servizi di prevenzione. La città si prepara ad accogliere cittadini interessati a sottoporsi a controlli senza costi e senza prenotazioni anticipate.

Dal 7 al 10 maggio, Roma diventerà il cuore pulsante della prevenzione oncologica con la manifestazione organizzata da Komen Italia. La Race for the Cure, giunta alla sua ventisettesima edizione, trasformerà l’area del Circo Massimo in un centro operativo multidisciplinare per la lotta ai tumori al seno e altre patologie femminili. L’iniziativa, presentata ufficialmente nel Salone d’Onore, vede la partecipazione diretta di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, che ha sottolineato come i principi sportivi di cura e rispetto verso l’individuo si intreccino profondamente con le finalità dell’evento. La manifestazione non si limiterà alla Capitale, ma toccherà un itinerario che coinvolgerà altre cinque città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma si sfida al cancro: 8 unità mobili per screening gratuiti Notizie correlate Leggi anche: Le dipendenze patologiche si "combattono" anche in strada: l'Asp presenta due nuove unità mobili Crotone: screening renali gratuiti al Marrelli, 12 marzoIl Marrelli Hospital di Crotone trasformerà il prossimo giovedì 12 marzo in un centro operativo per la salute pubblica, offrendo screening gratuiti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; L’Inter travolge la Roma e attende le inseguitrici; Roma, si ferma Pellegrini: problema muscolare; L' Europa si sfida a Tbilisi: al via i Campionati Europei Seniores. Roma, cimitero Verano, il ladro di foto di donne defunte (e urne cinerarie) è tornato: «Gli sbirri non vinceranno». Nuove profanazioni in corso?La sfida di Marco Conocchia, già condannato per il possesso di 358 foto rubate dalle lapidi: «Sono tornato a Pasqua, dopo pranzo». Il ringraziamento alle complici: «Ottimo lavoro, vi aumento lo stipen ... roma.corriere.it Pagina 2 | Roma, i convocati di Gasperini per la sfida contro il Bologna: ancora out SouléGli uomini scelti per la partita del derby di Europa League in programma all'Olimpico. L'argentino ancora alle prese con la pubalgia ... corrieredellosport.it I MERAVIGLIOSI GRUPPI DI QUARTIERE ROMANI Alle volte non si sa cosa aggiungere facebook In un post su Instagram, "Muro27" (Musulmani per Roma 2027) invoca un Tso per #MatteoSalvini. Il motivo L'evento in piazza Duomo organizzato per sabato x.com