Il Marrelli Hospital di Crotone organizza uno screening renale gratuito il 12 marzo, trasformandosi in un punto di riferimento per la prevenzione delle patologie ai reni. L'iniziativa coinvolge operatori sanitari che effettueranno controlli e analisi senza costi per i cittadini. La giornata mira a sensibilizzare sulla salute renale e a individuare eventuali problemi in anticipo.

Il Marrelli Hospital di Crotone trasformerà il prossimo giovedì 12 marzo in un centro operativo per la salute pubblica, offrendo screening gratuiti dedicati alla prevenzione delle patologie renali. L’iniziativa, parte della Giornata Mondiale del Rene 2026, mira a identificare precocemente la Malattia Renale Cronica attraverso misurazioni della pressione e colloqui con nefrologi, senza bisogno di prenotazione. Questa campagna si inserisce in una strategia sanitaria più ampia promossa a livello internazionale dalla International Society of Nephrology e dalla International Federation of Kidney Foundations, con il supporto della Società Italiana di Nefrologia e della Fondazione Italiana del Rene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: screening renali gratuiti al Marrelli, 12 marzo

12 marzo: screening renali gratuiti a PalermoDomani, 12 marzo 2026, al Molo Trapezoidale di Palermo si svolgerà un’iniziativa sanitaria cruciale per la comunità locale.

Sora: screening renali gratuiti il 12 marzo all’ospedaleSora accoglie la Giornata Mondiale del Rene con un’azione concreta di prevenzione.

Malattie renali, giovedì screening gratuiti tra Crotone e MesoracaLa gestione delle malattie renali sta attraversando una fase di profonda trasformazione, orientandosi verso modelli di assistenza che fondono la medicina d’iniziativa con una forte componente educativ ... cn24tv.it

Screening gratuiti, l’Asp di Crotone celebra la Giornata mondiale del ReneIl dg Graziano: Un impegno che coniuga prevenzione e qualità della vita. Giovedì 12 marzo visite e controlli senza prenotazione a Crotone e Mesoraca. Domani l’evento con lo chef Finocchiaro ... corrieredellacalabria.it

