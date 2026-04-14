Eventi a Roma dal 17 al 23 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Dal 17 al 23 aprile 2026, a Roma, si svolgeranno diversi eventi promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La settimana includerà esposizioni temporanee, incontri dedicati a temi di arte, storia e letteratura, oltre a iniziative di divulgazione scientifica. Le attività si terranno in vari luoghi della città, coinvolgendo istituzioni culturali e spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire al pubblico un programma ricco di proposte diverse.

Dalle nuove esposizioni agli incontri tra arte, storia, letteratura e divulgazione scientifica, il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali offre anche questa settimana un calendario ampio e diversificato per ogni tipo di pubblico. Ecco alcuni degli appuntamenti in agenda dal 17 al 23 aprile. L’offerta espositiva si arricchisce al Casino dei Principi a Villa Torlonia dove, dal 18 aprile al 7 giugno 2026, è aperta al pubblico la mostra Pedro Cano: Siete e Roma, un progetto espositivo che riunisce...🔗 Leggi su Funweek.it

Eventi a Roma dal 10 al 16 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliLa programmazione delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata...

Leggi anche: Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali