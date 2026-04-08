Eventi a Roma dal 10 al 16 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Tra il 10 e il 16 aprile 2026, a Roma si svolgeranno numerosi eventi organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La programmazione comprende mostre, visite guidate e iniziative culturali dedicate ai beni storici e artistici della città. La città si anima di attività volte a coinvolgere cittadini e visitatori, con appuntamenti distribuiti in diversi luoghi storici e culturali della capitale.

La programmazione delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si arricchisce anche questa settimana di un ampio ventaglio di proposte: dalle espressioni dell’arte contemporanea agli approfondimenti letterari e scientifici, fino agli itinerari nell’arte e nella storia della città. Attraverso aperture straordinarie, percorsi panoramici e incontri nei Musei Civici, il calendario invita cittadini e visitatori a una riscoperta del patrimonio capitolino, valorizzato da servizi di interpretariato LIS e da iniziative dedicate ai possessori di Roma MIC Card. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Eventi a Roma dal 13 al 19 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Pasqua nei musei 2026, una settimana santa ricca di eventi; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 4 e domenica 5 aprile: dall'ingresso libero ai Musei al ricordo di Franco Califano; Roma, appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina dal 10 al 16 aprile 2026; Roma, musei e cultura: gli appuntamenti dal 10 al 16 aprile. 8 marzo: poesia e mostre alla Sovrintendenza CapitolinaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un ricco programma di eventi a Roma dal 6 all’8 marzo. Le iniziative includono visite ... it.blastingnews.com Poesia, mostre e incontri, le proposte della Sovrintendenza Capitolina per l'8 marzoAmpio calendario di appuntamenti nei Musei civici di Roma e nei luoghi della città, dal 6 all'8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna 2026. Organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai ... ansa.it È stata riportata a nuovo la facciata dell’ex Mattatoio di Testaccio, che diventerà l’ingresso della futura Città delle Arti di Roma. L’intervento di restauro da quasi 1,8 milioni di euro è stato condotto dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e ha riguard - facebook.com facebook