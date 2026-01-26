gasperini compleanno a roma tra maradona e la passione giallorossa

Gian Piero Gasperini ha celebrato il suo 68° compleanno a Roma, presso il Circolo Canottieri Aniene. Durante l’evento, ha partecipato alla presentazione del libro di Giancarlo Dotto dedicato a Diego Maradona, mostrando il suo interesse per la storia del calcio e la passione giallorossa. Un'occasione per condividere momenti di confronto e approfondimento in un ambiente istituzionale e sobrio.

Gian Piero Gasperini ha festeggiato il suo 68° compleanno al Circolo Canottieri Aniene, a Roma, prendendo parte alla presentazione del libro di Giancarlo Dotto dedicato a Diego Maradona. A margine dell’evento, il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei cronisti, offrendo riflessioni che vanno oltre l’occasione celebrativa e toccano memoria, identità e rapporto con la città. Nel ricordare gli anni Ottanta, Gasperini ha riportato l’attenzione su un’epoca che ha segnato una generazione di calciatori e tifosi: «Ho avuto la fortuna di giocare negli anni 80 in Serie A e nel campionato italiano c’erano i giocatori più forti al livello mondiale come Matthaus e Maradona». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

