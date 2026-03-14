Juventus scende il valore della rosa rispetto all’inizio della stagione | ecco di quanto si è abbassato

Il valore della rosa della Juventus ha subito una diminuzione rispetto all’inizio della stagione in corso. La riduzione si aggira intorno a una certa percentuale e riguarda diversi giocatori della squadra. La variazione si riflette sui valori complessivi del gruppo e viene registrata attraverso le valutazioni di mercato aggiornate. Questa modifica si inserisce in un quadro di fluttuazioni costanti nel valore dei giocatori.

Juventus, scende il valore della rosa rispetto all’inizio della stagione in corso. Vediamo insieme di quanti soldi si è abbassato. La Juve fa i conti con una flessione del valore economico del proprio organico. Secondo quanto riportato da TMW, la valutazione complessiva è scesa dai 595 milioni di luglio ai 560,2 milioni attuali, segnando un calo di quasi 35 milioni di euro. ULTIMISSIME JUVE LIVE A pesare sul bilancio è soprattutto la svalutazione di Bremer, il cui cartellino ha perso 15 milioni a causa degli infortuni. Anche i nuovi innesti faticano: Jonathan David e Lois Openda hanno fatto registrare un ribasso di 10 milioni ciascuno, mentre Edon Zhegrova è calato di 5 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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