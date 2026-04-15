Nelle prime ore del mattino, i carabinieri hanno effettuato un’operazione a Roma che ha portato all’arresto di tredici persone. Gli individui sono accusati di reati legati alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga. Tra gli arrestati, è stato riportato in cella anche il boss della Magliana, figura nota nel mondo della criminalità romana. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città, con perquisizioni e controlli mirati.

I carabinieri hanno condotto un’operazione d’urto nelle prime ore del mattino, portando alla cattura di tredici individui accusati di gravi reati legati alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti a Roma. L’azione ha colpito diverse figure chiave, tra cui un esponente storico della Banda della Magliana, coinvolto in una complessa rete di relazioni con il clan Senese e con una cosca di origine ‘ndranghetica per il controllo del narcotraffico nei quartieri romani. L’indagine ha permesso di delineare una mappa criminale che si estende dal centro ai quartieri periferici, toccando zone come Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, maxi blitz contro la droga: torna in cella il boss della Magliana

Roma, blitz contro la vecchia Magliana: 13 arresti tra droga e armiI carabinieri hanno colpito un nucleo criminale che operava nel quadrante ovest della capitale, portando a termine un’operazione che ha l’arresto di...

Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana