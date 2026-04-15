Maxi blitz a Roma 13 arresti | in carcere anche esponente della Banda della Magliana
Nella prima mattina di oggi, i carabinieri hanno effettuato un'ampia operazione a Roma, portando all'arresto di tredici persone. Tra gli arrestati c’è anche un esponente di una nota organizzazione criminale. Le accuse riguardano reati di associazione per delinquere, traffico di droga, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre al porto e alla detenzione di armi. L'azione si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illecite nella capitale.
Maxi blitz a Roma dalle prime luci dell’alba. Tredici gli arresti da parte dei carabinieri nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni.
“Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo, si torna a scavare”: parla il prefetto di Roma(Adnkronos) – "Riprendanno giovedì, al più tardi venerdì, gli scavi nella Casa del Jazz.