Maxi blitz a Roma 13 arresti | in carcere anche esponente della Banda della Magliana

Nella prima mattina di oggi, i carabinieri hanno effettuato un'ampia operazione a Roma, portando all'arresto di tredici persone. Tra gli arrestati c’è anche un esponente di una nota organizzazione criminale. Le accuse riguardano reati di associazione per delinquere, traffico di droga, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre al porto e alla detenzione di armi. L'azione si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illecite nella capitale.