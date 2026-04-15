Roma maxi blitz | 13 arresti c’è nche ex banda Magliana Pernasetti

Oggi a Roma i carabinieri hanno effettuato un maxi blitz che ha portato all’arresto di 13 persone. Tra gli arrestati ci sarebbero anche alcuni ex membri di una nota banda criminale. L’operazione è stata portata avanti nel corso della giornata e riguarda diverse aree della città. Le autorità stanno ancora svolgendo indagini e verifiche sui dettagli delle accuse rivolte agli arrestati.

(Adnkronos) – Maxi blitz dei carabinieri oggi a Roma. Sono 13 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico...