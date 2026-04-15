Maxiblitz a Roma con 13 arresti | fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai Senese
Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’operazione a Roma, arrestando 13 persone nel quartiere Trullo. Tra gli arrestati figura un noto esponente della Banda della Magliana, ritenuto vicino ai gruppi criminali dei Senese. L’indagine ha portato allo smantellamento di un gruppo attivo nel territorio, con implicazioni legate anche a un omicidio avvenuto alcuni anni fa. Gli arresti rappresentano una fase di un’ampia attività di polizia contro il crimine organizzato.
Operazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico esponente della Banda della Magliana e di uno dei mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana
Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni.