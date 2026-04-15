Roma maxi blitz | 13 arresti c’è anche ex banda Magliana Pernasetti

Oggi a Roma i carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di tredici persone. Tra i fermati c’è anche un uomo legato a un noto gruppo criminale degli anni ’70 e ’80. L’azione si è svolta in diverse zone della città e ha coinvolto numerosi mezzi e agenti. L’indagine riguarda presunte attività illecite legate a vari reati, ma i dettagli rimangono riservati.

(Adnkronos) – Maxi blitz dei carabinieri oggi a Roma. Sono 13 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose. Tra gli arrestati, torna in carcere, uno dei più importanti esponenti della Banda della Magliana: a quanto si apprende si tratta di Raffaele Pernasetti, 75 anni, noto come 'Er Palletta'. Secondo la...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Roma, maxi blitz: 13 arresti, c’è nche ex banda Magliana Pernasetti Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana