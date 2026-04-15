Roma l’ex CT del Marocco Sektioui difende El Aynaoui | Deve giocare di più

L'ex commissario tecnico della nazionale marocchina dal 2001 al 2008, Abdelhadi Sektioui, ha parlato in un'intervista ad AfricaFoot riguardo alla situazione di un giocatore marocchino. Sektioui ha espresso la convinzione che il calciatore debba essere impiegato con maggiore continuità in campo. La discussione si concentra sulla sua carriera e sul suo ruolo attuale nel calcio nazionale.

L’ex commissario tecnico della nazionale marocchina dal 2001 al 2008, Abdelhadi Sektioui, ha rilasciato una lunga intervista ad AfricaFoot. Nel corso del dialogo, l’allenatore si è soffermato sullo scarso impiego di El Aynaoui, criticando lo staff tecnico giallorosso per le scelte di formazione. Le dichiarazioni di Sektioui. Riguardo il poco minutaggio del centrocampista marocchino con la maglia della Roma, Sektioui si è così espresso: “ La sua situazione è molto particolare. Siamo di fronte a un giocatore completo, in grado di unire i due reparti, ma la Roma lo impiega solo sporadicamente. Penso che ciò non sia dovuto affatto al livello del calciatore, ma alle scelte dello staff tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’ex CT del Marocco Sektioui difende El Aynaoui: “Deve giocare di più” Notizie correlate CdS – “El Aynaoui vuole andar via dalla Roma”: l’indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourage2026-04-09 10:04:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Neil El Aynaoui e le nubi sul... Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia dal dischetto ma si riscatta con il gol del pareggioNella prima uscita dopo la sconfitta in finale di Coppa D’Africa contro il Senegal, con le conseguenti polemiche scoppiate a seguito della sentenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sektioui difende El Aynaoui e punge: È forte, ma gioca poco. L’oro non arrugginisce; L'ex ct del Marocco Sektioui: El Aynaoui gioca poco. Serve pazienza: l'oro non arrugginisce; Sektioui su El Aynaoui: Gioca poco. Serve pazienza: l’oro non arrugginisce. Roma, l’ex CT del Marocco Sektioui difende El Aynaoui: “Deve giocare di più” #ASRoma x.com