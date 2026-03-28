Marocco-Ecuador 1-1 | El Aynaoui sbaglia dal dischetto ma si riscatta con il gol del pareggio

Il Marocco ha pareggiato 1-1 con l’Ecuador nella prima partita dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Durante l’incontro, un calcio di rigore sbagliato da El Aynaoui è stato poi compensato con un gol del pareggio. La partita si è giocata in un momento di tensione, con polemiche recenti legate alla revoca del titolo continentale ai “Leoni della Teranga”.

Nella prima uscita dopo la sconfitta in finale di Coppa D’Africa contro il Senegal, con le conseguenti polemiche scoppiate a seguito della sentenza del CAF che revocherebbe il titolo ai “ Leoni della Teranga”, il Marocco inciampa in un pareggio contro l’Ecuador. La partita, giocatasi al Wanda Metropolitano di Madrid, valida come amichevole internazionale, ha visto passare in vantaggio la formazione “ospite”, con il gol al 48esimo di Yeboah. Non ha tardato la reazione dei “Leoni dell’Atlante ” che al 62esimo hanno avuto la possibilità di riequilibrare il punteggio dagli 11 metri con El Aynaoui, che però si è fatto ipnotizzare da Galindez. Il definitivo pareggio arriva quasi allo scadere, su calcio d’angolo, proprio grazie all’ex Lens, che, segnando di testa, si rifà dopo l’errore dal dischetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia dal dischetto ma si riscatta con il gol del pareggio Articoli correlati Coppa d’Africa, El Aynaoui trascina il MaroccoNeil El Aynaoui continua a imporsi come uno dei volti più affidabili del Marocco in questa Coppa d’Africa. Leggi anche: Coppa d’Africa, Marocco-Nigeria: El Aynaoui titolare Contenuti utili per approfondire Marocco Ecuador 1 1 El Aynaoui sbaglia... Temi più discussi: Dove vedere Marocco-Ecuador venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole; Nazionali, Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia un rigore, ma segna nel finale; El Aynaoui sbaglia un rigore e poi segna: il Marocco riprende l'Ecuador. Reijnders stende la Norvegia; Nazionali, Marocco - Ecuador 1 - 1: El Aynaoui sbaglia un rigore, ma segna nel finale. Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia un rigore, poi segna nel finale. In gol anche YeboahTermina 1-1 la sfida amichevole fra Marocco ed Ecuador. La formazione sudamericana passa in vantaggio con la rete dell'attaccante del Venezia Yeboah.. m.tuttomercatoweb.com Pronostico Marocco-Ecuador: occhio a questo segnoMarocco-Ecuador è un'amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Nazionali Milan, poco spazio per Estupinan nell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Marocco dall'Ecuador - facebook.com facebook Durante l’amichevole tra #Marocco e #Ecuador, Neil #ElAynaoui sbaglia un rigore al 21º minuto del secondo tempo. Negli ultimi minuti, il centrocampista della #ASRoma trova il gol del pareggio, fissando il risultato sul definitivo 1-1. x.com