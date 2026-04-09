Secondo un articolo pubblicato dal Corriere, Neil El Aynaoui, attualmente con un contratto con la Roma, potrebbe lasciare il club. La notizia viene dal Marocco e si basa su fonti vicine all’entourage del giocatore. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali né smentite da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane quindi da seguire, senza ulteriori conferme ufficiali.

2026-04-09 10:04:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Neil El Aynaoui e le nubi sul futuro con la maglia della Roma. Pur essendo un calciatore a cui Gasperini, ad oggi, non vuole rinunciare in vista della prossima stagione, dal Marocco arrivano indiscrezioni che sembrano ad andare nella direzione opposta, rispetto ad una possibile permanenza nella capitale. Dal Marocco: “El Aynaoui vuole andar via”. Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, fonti vicine al padre di Neil El Aynaoui avrebbero registrato il malcontento del classe 2001, preoccupato per il minutaggio limitato concessogli da Gasperini nell’arco di questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – “El Aynaoui vuole andar via dalla Roma”: l’indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourage

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