A Napoli, una giovane palestinese ha organizzato un corteo partito da piazza Dante, con l’obiettivo di denunciare il mancato intervento internazionale sulla crisi in Palestina. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno sfilato per le strade della città, portando cartelli e slogan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento.

Una giovane palestinese di nome Giulia ha dato il via a un corteo a Napoli, partendo da piazza Dante per denunciare il silenzio internazionale sulla situazione in Palestina. La manifestazione, organizzata dalla Rete Napoli per la Palestina, denuncia come le aggressioni militari e le guerre globali stiano coprendo la realtà del genocidio in corso a Gaza e nella Cisgiordania. I partecipanti hanno sfilato con striscioni che chiedevano fine alle violenze contro l’Iran e il Libano, sottolineando come i governi occidentali stiano ignorando la crisi umanitaria. Il movimento non si limita a chiedere la fine dei bombardamenti, ma mette in luce una connessione diretta tra le politiche estere e il costo della vita per i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: corteo pro Palestina, il silenzio sul genocidio

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