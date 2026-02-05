Questa mattina a Milano alcuni manifestanti pro-Palestina hanno cercato di bloccare il passaggio della fiaccola olimpica. La corsa verso i Giochi di Milano-Cortina prosegue, ma l’arrivo della torcia ha già scaldato gli animi in città.

La fiaccola olimpica è arrivata a Milano, dove domani verrà acceso il braciere durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Milano-Cortina. Come ampiamente annunciato alla vigilia, da oggi hanno preso il via le manifestazioni a latere della kermesse olimpica, organizzate dalle frange antagoniste che contestano l’organizzazione dei Giochi ma anche la presenza di Israele, l’impatto climatico e ambientale, la gentrificazione, l’edilizia e tutto ciò che riescono a inserire nel lungo elenco delle loro proteste. Questo pomeriggio la fiaccola ha attraversato le zone periferiche di Milano e in zona Sforza-Policlinico, davanti all’università Statale, c’è stata l’ennesima e prevedibile contestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È complice del genocidio”. I pro Pal provano a bloccare il passaggio della fiaccola a Milano

Approfondimenti su Milano Cortina

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Francesca Albanese alla Camera: La Palestina continua a essere distrutta e l'Italia è complice. E sulle sanzioni Usa attacca il governo Meloni; Sesto Fiorentino, nel Giorno della Memoria, manifesto antisemita contro Carrai, console di Israele; Comunicazione Italiana; Il volantino antisemita. Scritte choc contro Carrai. Indignazione e condanna.

È complice del genocidio. I pro Pal provano a bloccare il passaggio della fiaccola a MilanoDall’università Statale di Milano è partita la solita protesta di antagonisti e collettivi, che ha dato il via alla tre giorni di manifestazioni contro le Olimpiadi ... msn.com

Milano-Cortina, la protesta fuori all'università Statale: diretta videoDalle 18, davanti all'Università Statale in via Festa del Perdono, è fissato l'appuntamento di chi contesta la «fiaccola della vergogna e del silenzio complice», per «denunciare la presenza di Israele ... video.corriere.it

Milano, 85enne rapinata in via Palmanova e buttata a terra: il bandito bloccato dai passanti, caccia al complice facebook