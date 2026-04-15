Roma il live diffuso che sfida la velocità | nasce Core d’Autore

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 24 aprile, a Roma, si terrà un evento musicale chiamato Core d’Autore, organizzato presso il centro Core The Hub. La manifestazione coinvolgerà artisti indipendenti italiani e sarà trasmessa in diretta, creando un collegamento tra le diverse realtà musicali del paese. L’evento si inserisce in un contesto di iniziative che puntano a valorizzare la scena musicale alternativa senza limiti di tempo o spazio.

La scena musicale indipendente italiana si sposterà verso la Capitale il prossimo 24 aprile, quando Core The Hub ospiterà l’evento intitolato Core d’Autore. Il progetto nasce come un live diffuso, una proposta che mira a trasformare lo spazio creativo della location in un punto di incontro tra nuovi talenti e pubblico, puntando sulla capacità di ascolto profondo in contrasto con la fruizione rapida tipica dell’epoca attuale. L’identità sonora dei nuovi protagonisti. Il programma della serata offre un ventaglio di generi che spaziano dal jazz all’elettronica, passando per sonorità mitologiche e intimiste. Disoriente, gruppo proveniente da Milano, porterà una proposta basata sul jazz mediterraneo, dove la narrazione sonora si intreccia con l’improvvisazione per costruire un immaginario onirico radicato nelle culture locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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