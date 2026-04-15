‘Core d’Autore’ a Roma la nuova scena musicale indipendente in un live diffuso

A Roma si prepara un evento musicale che si svolgerà il 24 aprile, dedicato alla scena indipendente. Si tratta di un progetto chiamato 'Core d’Autore', caratterizzato come un live diffuso che coinvolge diversi artisti e spazi della città. L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale originale, con un’attenzione particolare alla sperimentazione e alla crescita di nuovi talenti. La manifestazione si svolge in vari luoghi, creando un percorso condiviso tra musicisti e pubblico.

(Adnkronos) – Il cuore pulsante della musica indipendente batte a Roma. Il prossimo 24 aprile, la Capitale accoglie 'Core d’Autore', un evento concepito come un 'live diffuso' dove la sensibilità artistica e la sperimentazione diventano i binari di un percorso musicale autentico. Ospitata negli spazi creativi di Core The Hub, la serata si propone non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Queer-pop e techno indipendente: il ruolo della nuova scena musicale elettronica Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Barletta Mal-core: doppietta da urlo per cancellare mese e mezzo di riposo forzato; A Playlist l'energia di Levante, Serena Brancale e Delia; Cresce l’attesa per il concerto di Serena Brancale del 6 giugno al PalaLamezia, il primo concerto nel nuovo palasport di Lamezia Terme; Jovanotti è l’ospite vip di Vyni 2026 a Reggio Emilia: né live, né talk con Luca Sofri. Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa: non è solo grasso. Ormoni, core e pavimento pelvico cambiano davvero tutto. Ecco cosa fare - facebook.com facebook PREDATOR HELIOS 16 AI PH16-73-N93Z57T/E Core Ultra 9|RTX 5070 Ti |OLED 240Hz x.com