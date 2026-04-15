‘Core d’Autore’ a Roma la nuova scena musicale indipendente in un live diffuso

Da webmagazine24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si prepara un evento musicale che si svolgerà il 24 aprile, dedicato alla scena indipendente. Si tratta di un progetto chiamato 'Core d’Autore', caratterizzato come un live diffuso che coinvolge diversi artisti e spazi della città. L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale originale, con un’attenzione particolare alla sperimentazione e alla crescita di nuovi talenti. La manifestazione si svolge in vari luoghi, creando un percorso condiviso tra musicisti e pubblico.

(Adnkronos) – Il cuore pulsante della musica indipendente batte a Roma. Il prossimo 24 aprile, la Capitale accoglie 'Core d’Autore', un evento concepito come un 'live diffuso' dove la sensibilità artistica e la sperimentazione diventano i binari di un percorso musicale autentico. Ospitata negli spazi creativi di Core The Hub, la serata si propone non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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