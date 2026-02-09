La Roma si muove già per la prossima estate. Dopo aver completato il mercato invernale, i dirigenti stanno pensando a rinforzare la rosa per la stagione 202627. Si parla di un possibile addio di Svilar e di un occhio puntato su Corvi del Parma come possibile erede. La società vuole essere pronta e ha già avviato i primi sondaggi per prepararsi al meglio.

Nemmeno il tempo di archiviare la sessione invernale che la Roma è già proiettata alla ricostruzione della rosa per la stagione 202627. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in ambiente capitolino, il reparto che potrebbe subire il restyling più profondo è quello dei portieri. Il direttore sportivo Frederic Massara sta infatti mettendo in preventivo la possibile partenza di Mile Svilar, finito nel mirino di diverse big europee, e ha già individuato il profilo ideale per la successione. OBIETTIVO CORVI – Il nome in cima alla lista giallorossa è quello di Edoardo Corvi. L’estremo difensore del Parma sta vivendo una stagione da protagonista, confermandosi come uno dei profili emergenti più affidabili del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Svilar verso l’addio in estate? Massara ha scelto l’erede: occhi su Corvi del Parma

