Roma Svilar verso l’addio in estate? Massara ha scelto l’erede | occhi su Corvi del Parma
La Roma si muove già per la prossima estate. Dopo aver completato il mercato invernale, i dirigenti stanno pensando a rinforzare la rosa per la stagione 202627. Si parla di un possibile addio di Svilar e di un occhio puntato su Corvi del Parma come possibile erede. La società vuole essere pronta e ha già avviato i primi sondaggi per prepararsi al meglio.
Nemmeno il tempo di archiviare la sessione invernale che la Roma è già proiettata alla ricostruzione della rosa per la stagione 202627. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in ambiente capitolino, il reparto che potrebbe subire il restyling più profondo è quello dei portieri. Il direttore sportivo Frederic Massara sta infatti mettendo in preventivo la possibile partenza di Mile Svilar, finito nel mirino di diverse big europee, e ha già individuato il profilo ideale per la successione. OBIETTIVO CORVI – Il nome in cima alla lista giallorossa è quello di Edoardo Corvi. L’estremo difensore del Parma sta vivendo una stagione da protagonista, confermandosi come uno dei profili emergenti più affidabili del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Ricostruzione
Bastoni lascia l’Inter in estate, pronto l’affondo della big europea: scelto come erede
In casa Inter si valutano le possibilità di mercato, con Alessandro Bastoni che potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione estiva.
Lang e Lucca verso l’addio al Napoli. Occhi su Sterling ed En-Nesyri per l’attacco
Il Napoli si prepara a salutare Lang e Lucca, i giocatori individuati come possibili partite di vendita per finanziare nuove acquisizioni.
Ultime notizie su Roma Ricostruzione
Argomenti discussi: Perché Gollini titolare e non Svilar in Panathinaikos-Roma: infortunio del portiere titolare o turnover?; La Roma inciampa al Friuli, l'Udinese vince 1-0. HIGHLIGHTS; Udinese-Roma 1-0: Ekkelenkamp grazie ad una deviazione di Malen batte Svilar, Gasperini perde il quarto posto; Il monte ingaggi e gli stipendi della Roma 2024/2025 | DAZN News IT.
L'Udinese batte la Roma per 1 a 0Il gol decisivo arriva a inizio ripresa grazie a una punizione di Ekkelenkamp che tocca la spalla di Malen in barriera e beffa Svilar: Friulani a quota 32 con la Lazio ... rainews.it
Udinese-Roma 1-0: Ekkelenkamp su punizione beffa Svilar, giallorossi fuori dalla zona ChampionsUdinese-Roma 1-0, risultato finale 23ª giornata Serie A. Ekkelenkamp decide su punizione al 49'. Roma superata dalla Juventus, Okoye decisivo nel finale. lifestyleblog.it
Mile Svilar è il man of the match di Udinese-Roma! #ASRoma #Svilar #UdineseRoma #vocegiallorossa facebook
8' | Svilar salva la Roma. Tiro potentissimo di Atta dalla distanza, Mile risponde presente con un grande intervento. Pochi secondi dopo è Solet ad andare vicino al gol, non sfruttando la ribattuta sul tiro di Ekkelenkamp #UdineseRoma 0-0 #ASRoma x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.