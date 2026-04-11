La crisi tra Ranieri e Gasperini si sta approfondendo tra tensioni legate al mercato, polemiche con un dirigente e decisioni dei proprietari. Negli ultimi giorni, le dichiarazioni sono state poche e imprecise, mentre le risposte ufficiali si sono susseguite con stile evasivo. La situazione appare sempre più complessa e difficile da gestire, con segnali di un confronto aperto tra le parti coinvolte.

A forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi deflagrasse era dietro l'angolo. E così dopo la conferenza di Gasperini di giovedì dove il tecnico aveva delineato la sua personale road map per il futuro non risparmiando le solite frecciate alla dirigenza («Calciatori con contratti alti non possiamo trattarne, troppi giovani abbassano le ambizioni, occorre una via di mezzo e l'ideale è il target Malen-Wesley. Poi se ne trovi 10 bravo, se ne trovi 2 ne metti 2. Il rapporto con Ranieri e Massara? Il mio unico obiettivo è cercare di migliorare le squadre e renderle più forti, quando è così funziona tutto benissimo») è arrivata la risposta di Ranieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri-Gasperini, cosa c'è dietro la crisi: il mercato, le polemiche con Massara e la scelta dei Friedkin

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