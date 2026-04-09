Roma i convocati per il Pisa | out Mancini e Wesley Diverse assenze per Gasperini

A Roma, il tecnico ha comunicato i convocati per la partita contro il Pisa, escludendo Mancini e Wesley dalla lista dei 23 giocatori chiamati. Diversi altri calciatori sono rimasti fuori dalla rosa per motivi ancora non specificati. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro con alcune assenze importanti, mentre il tecnico ha deciso di puntare su altri elementi della rosa per questa sfida.

La Roma, reduce dal pesante ko 5-2 di San Siro contro l'Inter e da tre sconfitte nelle ultime quattro, si appresta ad aprire la 32ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori convocati da Gasperini, che in vista della sfida casalinga contro il Pisa, in programma per venerdì 10 aprile alle 20.45, dovrà fare ancora una volta a meno di Dovbyk, Ferguson, Dybala, Konè e Wesley. Out anche Mancini, uscito anzitempo nel match di Pasqua contro i nerazzurri a causa di una lesione all’adduttore destro. In lista, per sopperire alle diverse assenze, i giovani difensori Seck e Mirra. De Marzi, Gollini, Svilar; Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli; Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Pisa: out Mancini e Wesley. Diverse assenze per Gasperini Roma, le ultime su Dybala, Koné, Wesley e Mancini in vista del PisaLa Roma si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà il Pisa, venerdì alle 20. Roma, sprint Wesley: Gasperini accelera il recupero verso il PisaL’assenza di Wesley si rivela il fattore penalizzante nel tracollo della Roma contro l’Inter, ma il tecnico Gian Piero Gasperini intravede già lo... Temi più discussi: I convocati giallorossi per Inter-Roma; Roma, i convocati per l'Inter: out Koné e Wesley, rientra Soulé; Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna finalmente Soulé, la lista completa; AS Roma - sito ufficiale. Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: out Wesley, Koné, Dybala e ManciniGiallorossi a caccia dei tre punti per non perdere il treno Champions League. Gasperini continua a fare i conti con le assenze ... siamolaroma.it Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: fuori Mancini, ci sono due giovani della PrimaveraLa Serie A entra nel vivo e si prepara a vivere la 32ª giornata con la sfida tra Roma e Pisa. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Da ... corrieredellosport.it Confermato e in crescita l’apprezzamento di cittadini e turisti per il programma di eventi e aperture “Pasqua nei Musei”, promosso da Roma Capitale. Oltre 48mila visitatori nei siti della cultura di Roma Capitale: è stato raggiunto un nuovo record di partec - facebook.com facebook Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana x.com