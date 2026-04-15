Roma-Gasperini la fiducia dei Friedkin non basta | il tecnico esige garanzie

In una situazione di tensione tra il tecnico e la dirigenza della squadra, si è venuto a creare un clima di incertezza. Nonostante la fiducia dichiarata dai proprietari, l’allenatore ha richiesto garanzie prima di proseguire nel suo incarico. Le discussioni si svolgono all’interno delle stanze dirigenziali, mentre all’esterno il rapporto tra le parti appare sempre più fragile. La questione riguarda il futuro immediato del tecnico e la continuità del progetto sportivo.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il gelo non è quello del mattino a Trigoria, ma quello che filtra dalle stanze del potere della AS Roma. Nonostante il rumore di fondo che vorrebbe un ribaltone imminente, Gian Piero Gasperini resta, per ora, l’uomo al comando del progetto tecnico giallorosso. La proprietà americana, rappresentata dai Friedkin, ha confermato una fiducia totale nei confronti dell’allenatore di Grugliasco, blindando la panchina contro le speculazioni che lo vedevano lontano dalla Capitale già a giugno. Tuttavia, la stabilità è solo di facciata. Come rivelato dal giornalista Filippo Biafora, il tecnico non si accontenta di un semplice attestato di stima verbale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Gasperini, la fiducia dei Friedkin non basta: il tecnico esige garanzie Notizie correlate Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-GasperiniGli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchinaRinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Calciomercato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, l'ordine di Friedkin: Dan dà fiducia a Gasperini, squadra da rifondare sul mercato; Roma, la carica Gasperini: La Champions League la voglio io; Gasperini oltre Ranieri: ha la fiducia di Dan e pensa solo al campo -; Boniek richiama Ranieri: Così no, la Roma deve restare unita. Roma, nessuna rivoluzione in vista: i Friedkin danno fiducia a GasperiniI Friedkin decidono di proseguire con l'attuale organigramma fino al termine del campionato: Gasperini confermato in panchina ... siamolaroma.it Roma, nuovo scontro tra Gasperini e staff medico su Wesley: il tecnico chiama l'ortopedico di fiducia di FriedkinRoma, nuovo scontro tra Gasperini e staff medico su Wesley: il tecnico chiama l'ortopedico di fiducia di Friedkin - A.S. Roma - La Roma continua ad avere seri problemi con gli infortuni . E su questo ... marione.net Totti: «Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per la Roma, non è giusto esporre problemi in questo momento» facebook #Gasperini- #Roma, ora il futuro è incerto Il silenzio della proprietà fa pensare: se le parole di #Ranieri sono legittimate a lasciare potrebbe essere l'allenatore. A progetto appena avviato @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com