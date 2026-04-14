A Trigoria si registrano tensioni tra il tecnico e il direttore generale della squadra, con dichiarazioni pubbliche e scontri durante le sessioni di mercato. Le divergenze riguardano principalmente le strategie di acquisto e le scelte di rosa, alimentando un clima di scontro tra le due figure. La situazione si inserisce in un momento delicato per il club, che mira a qualificarsi per la prossima Champions League.

Il diario di bordo della Roma è macchiato di inchiostro e veleno. Mentre la nave giallorossa punta il porto della Champions League, sul ponte di comando di Trigoria va in scena un ammutinamento silenzioso. Da una parte Gian Piero Gasperini, dall’altra il blocco dirigenziale composto da Claudio Ranieri e Ricky Massara. Al centro, un convitato di pietra che non ammette fallimenti: Dan Friedkin. Il casus belli è il mercato, un terreno minato dove le versioni dei protagonisti collidono violentemente. Il “Gasp-pensiero” è un atto d’accusa formale: 30 acquisti in due anni per partorire appena 4 o 5 titolari. Per il tecnico, la rosa è zoppa, priva di quegli innesti di qualità superiore, i vari Wesley e Malen, unici profili realmente “suoi” e oggi punti fermi, che avrebbero dovuto alzare l’asticella.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, veleni a Trigoria: Gasperini contro Massara, è guerra totale sul mercato

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