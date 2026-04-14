Follia nella notte in un campo rom di Roma baracche a fuoco dopo una lite tra famiglie

Nella notte, un incendio è divampato in un campo rom situato in via dei Gordiani a Roma. L’incendio ha distrutto tre baracche, numerate 7, 12 e 13, dopo una lite tra famiglie rivali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non si segnalano feriti o altre conseguenze significative.

(Adnkronos) – Follia nella notte al campo rom in via dei Gordiani. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime. Cento le persone evacuate, mentre non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall'auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Casilino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivaliNella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha... Roma: bonifica in campo rom via Candoni, rimosse baracche in disusoTeatro del Lido: domenica 8 marzo appuntamento per bambine e bambini con “Martina Testadura”, dallo storico racconto di Gianni Rodari Operazione di... Caso Caserta: non è un problema tecnico. È politico. Al Congresso “Diritti alla Follia” Enrico Tresca lo ha detto chiaramente. Di fronte a servizi carenti, fragili, sotto organico, la risposta non è più diritti, più libertà, più vita nella comunità. La risposta diventa: s - facebook.com facebook Un video racconta la follia omicida di Massa: “Ore 1.20, la vittima cade, poi è colpita anche a terra” x.com