Far west nel campo rom di via dei Gordiani Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie investiti donna e poliziotto

Nella notte, nella baraccopoli di via dei Gordiani, si sono verificati diversi episodi di violenza. Tre baracche sono state incendiata dopo una lite tra famiglie e una donna è stata investita insieme a un agente di polizia. Circa cento persone sono state evacuate a causa dell’incendio e dei conseguenti rischi. La situazione ha portato a un intervento delle forze dell’ordine per gestire l’emergenza.

Tre baracche incendiate, una donna e un poliziotto investiti, cento evacuati. Notte di caos nella baraccopoli di via dei Gordiani. Un inferno vero e proprio che è divampato al culmine di una lite tra famiglie rivali. Il bilancio finale ha portato all'arresto di quattro persone, che sono stati.🔗 Leggi su Romatoday.it Campo rom di via dei Gordiani, danno fuoco a tre baracche e nella fuga investono una donna e un poliziottoRogo dopo una lite tra famiglie nel campo rom di via dei Gordiani: evacuate 100 persone. Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivaliNella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha...