A Roma, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver rubato un'auto vicino al V Municipio. Durante la fuga, ha investito un uomo, che è stato soccorso sul posto. La polizia ha rintracciato il giovane poco dopo e lo ha portato in caserma. L’incidente ha attirato l’attenzione della scena locale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Un diciassettenne è stato fermato a Roma dopo aver sottratto un’auto nei pressi del V Municipio, provocando un investimento durante la fuga. Il colpevole è stato identificato da un funzionario della Polizia Locale che, pur avendo terminato il turno di servizio, ha intercettato il veicolo rubato nella mattinata del 10 aprile, portando alla risoluzione dell’accaduto avvenuto in quel periodo. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 10 aprile, precisamente intorno alle 11:30, quando il giovane, che indossava un casco integrale per nascondere l’identità, ha utilizzato degli strumenti da scasso per forzare lo sportello di una Toyota Yaris parcheggiata vicino alla sede del V Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, fermato il 17enne che rubò l’auto e investì un uomo

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