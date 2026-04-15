Roma 17enne ruba un’auto e fugge investendo un uomo | denunciato

Un ragazzo di 17 anni ha rubato un’auto a Roma e, durante la fuga, ha investito un uomo. L’episodio è avvenuto il 15 aprile 2026, e un funzionario del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale ha denunciato il giovane. La vettura è stata successivamente recuperata dalle forze dell’ordine e l’uomo investito ha subito lesioni che sono ancora da valutare.

Roma, 15 aprile 2026 – È stato un funzionario del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, poco dopo aver terminato il proprio turno di servizio, a individuare e bloccare un ragazzo di 17 anni, responsabile del furto di un’autovettura avvenuto nella mattinata del 10 aprile nei pressi della sede del V Municipio. Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, intorno alle 11.30 il giovane, con indosso un casco integrale, avrebbe forzato lo sportello di una Toyota Yaris utilizzando alcuni arnesi da scasso, per poi allontanarsi rapidamente a bordo del veicolo. Durante la fuga, il ragazzo ha urtato un veicolo in sosta, investendo poi un uomo, amico del proprietario dell’auto, che aveva tentato di fermarlo insieme a quest’ultimo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Terrore ad Acqui: 17enne armato ruba auto e ferisce un uomoUn diciassettenne ha scatenato una serie di aggressioni e tentativi di furto d’auto nella serata di giovedì ad Acqui Terme, ferendo un uomo durante... Latina, ruba una tuta in un negozio sportivo e fugge: denunciatoLatina, 21 marzo 2026 – La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità algerina, nato nel 1993, ritenuto responsabile... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma: ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo, arrestato 21enne; Bari, sos dal Parco Maugeri: dal fioraio che ruba le piante ai minorenni in moto, qui è terra di nessuno; Ruba con la tecnica del velo a Roma, agente fuori servizio arresta giovane: così si è accorto del furto; Roma | ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo arrestato 21enne. Roma: ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo, arrestato 21enneIl delinquente, un 21enne romano, è stato quindi fermato in via Acqui. Era già noto alle forze dell’ordine ed è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il minorenne derubato, un 17enne ... romadailynews.it Roma. Metro Ponte Lungo, 21enne arrestato per rapina a un minore: cellulare e denaro recuperatiRoma, rapina a un 17enne vicino alla metro Ponte Lungo: arrestato un 21enne già noto alle forze dell’ordine, refurtiva recuperata. ilquotidianodellazio.it GASPERINI-ROMA, ORA IL FUTURO È INCERTO Sono passate 110 ore da quando Claudio Ranieri ha delegittimato Gian Piero Gasperini nell’esercizio delle sue funzioni, da quando cioè il massimo dirigente della Roma ha sostanzialmente revocato la pr - facebook.com facebook Paulo Dybala ha il contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo Secondo il @Corriere in caso di addio ai giallorossi l’argentino vorrebbe giocare col Milan, anche con u x.com