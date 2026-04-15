Il 20 aprile il Teatro Olimpico di Roma ospiterà il debutto italiano di Harmony of light, uno spettacolo che unisce danza e tecnologia LED. La rappresentazione, intitolata Tron Dance, vedrà protagonisti artisti che si esibiranno in coreografie sincronizzate con luci e effetti visivi. L'evento segna il primo appuntamento nel nostro paese di questa produzione, che mira a combinare arte e innovazione attraverso l'uso della luce.

Il 20 aprile il Teatro Olimpico di Roma ospiterà il debutto italiano di Harmony of light, uno spettacolo che promette di trasformare la luce in pura emozione attraverso il movimento. L’evento, nato per celebrare i dieci anni di attività dell’Istituto Coreano di Cultura in Italia, vede la collaborazione tra l’Accademia Filarmonica Romana e il collettivo Saeng Dong Gam, portando sul palco romano una fusione inedita tra tradizione asiatica e innovazione tecnologica. L’incontro tra la danza tradizionale e l’estetica della Tron Dance. Sul palcoscenico del teatro romano si esibiranno più di venti artisti impegnati in un dialogo multidisciplinare tra generi apparentemente distanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, danza e LED: il debutto della Tron Dance al Teatro Olimpico

Notizie correlate

La danza della pluripremiata MM Contemporary Dance Company al Teatro della SocietàLa danza contemporanea della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola arriva sul palco del Teatro della...

Da Brindisi all'Olimpo della danza: giovane ballerina trionfa al Blackpool Dance FestivalBRINDISI - Emozione, eleganza e una determinazione d'acciaio: sono questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato Alice Dell’Atti, giovane...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Roma, Harmony of light il 20 aprile al teatro Olimpico; Roma: Harmony of Light, una performance di media art in scena per la prima volta in Italia; HARMONY OF LIGHT a Roma.

District Dance Festival: spettacoli, laboratori e incontri sulla danza contemporaneaDal 6 al 15 ottobre ritorna a Roma District Dance Festival, progetto dedicato alla danza contemporanea, ideato e organizzato dalla compagnia Atacama di Patrizia Cavola e Ivan Truol. Per questa seconda ... romatoday.it

Roma, danza, cinema e archeologia: torna la quarta edizione di Dancescreen in the Land. Ecco il programma e le dateUn viaggio dove si incontrano danza contemporanea, cinema e archeologia: anche quest’anno torna la quarta edizione di Dancescreen in the Land, il Festival, ideato da Fiorenza d’Alessandro e ... msn.com