A quasi un anno dall’inizio della gestione, la squadra di Gian Piero Gasperini si trova a un punto in cui si possono osservare i primi segnali di sviluppo e cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. La formazione ha affrontato diverse competizioni, affrontando avversari di livello e mostrando alcune variazioni nel modo di giocare rispetto al passato. La fase attuale permette di analizzare più nel dettaglio le scelte tecniche e i risultati ottenuti.

Siamo ormai quasi alla fine del primo anno della Roma di Gian Piero Gasperini, un tempo sufficiente per andare oltre le prime impressioni e iniziare a capire davvero che direzione abbia preso il progetto. I numeri raccontano una squadra che, nonostante tutto, è competitiva, in linea più o meno con le aspettative. Le sensazioni, però, aprono un discorso diverso e più profondo, che chiama inevitabilmente in causa il recente passato. Perché il confronto con la Roma di José Mourinho non è solo naturale: è inevitabile. E riguarda molto più dell’aspetto tecnico. Quando vincere non era tutto: l’eredità emotiva della Roma di Mourinho. C’è stata una Roma che non si limitava a giocare: combatteva, soffriva, rappresentava.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dall’anima di Mourinho al calcio di Gasperini

MOURINHO NON LO FACEVA! La Verità sul Caso Gasperini-Ranieri

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